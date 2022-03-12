Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
13:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Dizi
16:30 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Kıyamet
22:45 Kıyamet
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika