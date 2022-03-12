Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Kelime Oyunu
02:30 Akasya Durağı
04:30 Annem
05:30 Müzik
06:00 Ihlamurlar Altında
07:45 Yabancı Damat
10:00 İş Dünyası
11:00 Nursel'le Evin Tadı
12:30 Rehber
14:00 Çok Gezenti
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Kayıp
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika