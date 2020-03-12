12 Mart'a yakışır yarışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 Mart'a yakışır yarışma - Son Dakika

12 Mart'a yakışır yarışma

6 saat önce

Düzce Belediyesi Kent Konseyi sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir yarışma düzenledi.

12 Mart'a yakışır yarışma, System.String[]

Düzce Belediyesi Kent Konseyi sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir yarışma düzenledi.


"Düzce 7'den 77'ye İstiklal Marşı Okuyor" teması ile düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Meclis salonunda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Kent Konseyi Meclis Başkanı Ali Dilber, üyeleri, yarışmacılar ve ailelerin katılımıyla düzenlendi. Üç farklı kategoride yarışmacıların yeteneklerini sergilediği yarışmada duygu dolu anlar yaşanırken Milli ve Manevi duyguların güçlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.


Yarışma sonunda seçici kurul tarafından değerlendirilen performanslardan dereceye girenler kategorilerine göre şu şekilde oldu:


Yetişkinler; 1. Hatice Kudal, 2.Orhan Aykut, 3. Yasemin Gür.


Gençler; 1. Ebrar Şimşek, 2.Yagız Efe Kaba, 3.Gülay Kurtuldu,


Çocuklar; 1. Azra Kılıç, 2.Şüheda Kırıkçılar, 3.Osman Eren Mayetin oldu.


Yarışmada her kategorinin birincilerine gram altın ve plaket, tüm dereceye girenlere de başarı plaketleri verildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
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