Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Tenis Turnuvası" düzenlendi.
Merkez kapalı tenis kortunda düzenlenen ve 5 gün devam eden tenis turnuvasında 50 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları; Tenis il temsilcisi Fırat Balkis, tenis hakemleri ve sporcu velileri tarafından takdim edildi.
Ödül töreninde sonra sporcular hep beraber Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşını okudu.
Dereceye Giren Sporcular;
Küçük Erkekler
1.Furkan Anak/ 2. Yiğitcan Sarı/ 3. Eren Dal
Yıldız Erkekler
1.Vedat Armağan/ 2. Doğan Anak/ 3. Uğur Armağan
Genç Erkekler
1.M.Semih Arslan/ 2. Habib Anak/ 3. Yusuf Arslan
Genç Bayanlar
1.Çiğdem Abak/ 2. Gülseren Zeyrek/ 3. İrem Sontur - AĞRI
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası - Son Dakika