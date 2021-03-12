12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası - Son Dakika

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Tenis Turnuvası" düzenlendi.

Merkez kapalı tenis kortunda düzenlenen ve 5 gün devam eden tenis turnuvasında 50 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları; Tenis il temsilcisi Fırat Balkis, tenis hakemleri ve sporcu velileri tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde sonra sporcular hep beraber Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşını okudu.

Dereceye Giren Sporcular;

Küçük Erkekler

1.Furkan Anak/ 2. Yiğitcan Sarı/ 3. Eren Dal

Yıldız Erkekler

1.Vedat Armağan/ 2. Doğan Anak/ 3. Uğur Armağan

Genç Erkekler

1.M.Semih Arslan/ 2. Habib Anak/ 3. Yusuf Arslan

Genç Bayanlar

1.Çiğdem Abak/ 2. Gülseren Zeyrek/ 3. İrem Sontur - AĞRI