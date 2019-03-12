12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
1 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Yeşim Algül tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelenerek, şiirler okundu. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin de verildiği programa; Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Yusuf Gürel, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya
, STK
temsilcileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:38 Kaynak: İHA
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