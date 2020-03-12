12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karamürsel Anadolu Lisesi tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlamak için İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasını okumak anlamak gerekir. Bilim üretmemiz, bilimi de teknolojiye dönüştürmemiz gerekir. Onun için çok çalışmak lazım. Türk milletine ve gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve oratoryonun sahnelendiği programda, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.


Programda Karamürsel Anadolu Lisesi resim öğretmeni Hatice Akyüz'ün yaptığı Mehmet Akif Ersoy'un portresi, protokol ve konuklar tarafından beğenildi.


Programa, Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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