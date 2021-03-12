İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tiyatro gösterisinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Hüseyin Sarıçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş ve kurum amirleri katıldı.