12 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Galip Derviş
01:00 Galip Derviş
02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 5N 1K
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:15 Hababam Sınıfı Yeniden
20:15 Hekimoğlu
22:45 Hababam Sınıfı Yeniden
23:30 Galip Derviş