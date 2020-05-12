12 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:00 Kalp Atışı

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

05:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Düğüm Salonu

20:00 Güldür Güldür Show

22:00 Düğüm Salonu

23:45 İçerde