12 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Ligtrabzonspor Goller

00:40 Trabzonspor Goller

00:55 Takvim Yaprakları

01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Chelsea - Liverpool

01:00 Chelsea - Liverpool

01:15 Muhammed Salah Goller

01:20 Bundesliga

01:30 Unutulmaz Maçlar

02:40 2018 Dünya Kupası Özetler

03:00 Unutulmaz Maçlar

03:10 Spor Kitaplığı

03:15 Portekiz - Yunanistan

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do

05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund

05:10 Spor ve Sağlık

05:15 Portekiz - Hollanda

06:40 Trabzonspor Goller

06:40 Süper Ligtrabzonspor Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Unutulmaz Maçlar

07:00 2014 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Brezilya - Kolombiya

07:00 Brezilya - Kolombiya

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Türkiye - Andorra

10:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 1994 Dünya Kupası B Grubu Karş. Rusya - Kamerun

12:15 Rusya - Kamerun

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 Kamu Spotu İşte Spor

15:00 Lig Hatırası 89 - 90

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu Evde Spor

16:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Chelsea - Liverpool

16:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 2018 Dünya Kupası Özetler

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89 - 90

21:25 Süper Lig Özetler

21:55 Kamu Spotu Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do

23:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Arsenal

23:00 Liverpool - Arsenal