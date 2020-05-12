12 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Ligtrabzonspor Goller
00:40 Trabzonspor Goller
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Chelsea - Liverpool
01:00 Chelsea - Liverpool
01:15 Muhammed Salah Goller
01:20 Bundesliga
01:30 Unutulmaz Maçlar
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:00 Unutulmaz Maçlar
03:10 Spor Kitaplığı
03:15 Portekiz - Yunanistan
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do
05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
05:10 Spor ve Sağlık
05:15 Portekiz - Hollanda
06:40 Trabzonspor Goller
06:40 Süper Ligtrabzonspor Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Unutulmaz Maçlar
07:00 2014 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Brezilya - Kolombiya
07:00 Brezilya - Kolombiya
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Türkiye - Andorra
10:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 1994 Dünya Kupası B Grubu Karş. Rusya - Kamerun
12:15 Rusya - Kamerun
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Chelsea - Liverpool
16:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89 - 90
21:25 Süper Lig Özetler
21:55 Kamu Spotu Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do
23:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Arsenal
23:00 Liverpool - Arsenal