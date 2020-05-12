12 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Kuşlarla Yolculuk

00:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:15 Kuruluş

02:15 Sahur Bereketi

04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

04:55 Mesnevi'den Hikayeler

04:55 52 Hafta

05:20 Vefa Dediğin

05:25 Hacı Arif Bey

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:20 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:40 Vefa Dediğin

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:50 Soru Küpü

22:10 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:25 Mesnevi'den Hikayeler

23:50 Kuşlarla Yolculuk