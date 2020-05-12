12 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 8x8
04:30 Doya Doya Moda
05:45 Bilginiz Olsun
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
09:45 Kızım
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler