12 Mayıs Hemşireler Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Korkmaz, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde sağlık ailesi içerisinde herkesin takdirini kazanan hemşirelerin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Hemşirelerin ülkenin her yerinde, kar kış, gece gündüz demeden halkın sağlığı için çalıştığını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hemşirelerimizin özverili çalışmalarının, dünyada kabul görmüş ufak bir karşılığı olan 12 Mayıs Hemşireler Gününü tebrik ediyorum. Bu vesileyle hemşirelerimizle beraber sağlık hizmetinde beraber emek ve gayret verdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."