12 Mayıs Hemşireler Günü - Son Dakika

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi.

Eviz, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hemşirelerin büyük fedakarlıkla yürüttüğü vazifeleri dolayısıyla herkes tarafından saygı ve takdirle karşılandıklarını belirtti.

Hemşirelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli görevler üstelendiğine dikkati çeken Eviz, şunları kaydetti:



"Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, hemşirelerimizin insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır."