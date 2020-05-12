12 Mayıs Hemşireler Günü - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Ökten Özten, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarındaki hemşirelere çiçek verdi.

Özten, yardımcısı Adem Fidan'la birlikte ilçede bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. Özten ve Fidan sağlık kuruluşlarında görevli hemşirelere 12 Mayıs Hemşireler Günü anısına çiçek hediye etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Özten, hemşirelerin hastalıklarla mücadele kapsamında fedakarca görev aldığını söyledi.

Özten, belediye olarak ilçedeki 112 Acil Ambulans merkezi görevlileri için yeni bir binada hizmet vermek için çalışmaları sürdürdüklerini ve tüm hemşirelerin gününü kutladığını sözlerine ekledi.