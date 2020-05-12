12 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

Spor Hukuku Uzmanı Av. Emin Özkurt'tan futbol sezonu için öneri

"Karantina Lig'i oynansın"

"Ligler oynanmazsa ekonomik ve hukuki etkileri yıkıcı bir kaos bekliyor"

"Diğer ülkeler gibi Türk futbolu da bu dengeyi kurabilir"

"Seyircisiz oynanacak maçlar için deplasmanlı bir sistemin mantığı yoktur"

"3'üncü Lig ve BAL, fiziki şartlar ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle sonlandırılmalıdır"

"Önemli bir alternatif İstanbul olabilir"

"TFF, deplasmanlı olmayan bir ligi düşünmeyerek kendi imkanını, hareket alanını daraltmış oluyor"

BEŞİKTAŞ

-Geçen hafta çıkan 1 futbolcudaki pozitif nedeniyle idmanlara ara verildi, tüm takıma bir kez daha covid-19 testleri yarın yapılacak

FENERBAHÇE

-Sarı-Lacivertlilerde tesis çalışanında pozitif bulguya rastlanması nedeniyle tüm takıma bir kez daha covid-19 testleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor

KAYSERİSPOR

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular antrenmanlarına sahada devam ediyor

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde çalışmalar sürüyor

BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertlilerde hazırlıklar devam ediyor.

GALATASARAY

Dün teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan Sarı-kırmızılılarda hazırlıklar sürecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

Covid-19 testleri dün yapılan başkent ekibinde antrenmanların bugün başlaması bekleniyor.

MKE ANKARAGÜCÜ

Dün Covid-19 testleri yapılan Sarı-lacivertlilerin bugün çalışmalara başlaması bekleniyor.