12 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN MANDAYI AFAD KURTARDI - Son Dakika

12 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN MANDAYI AFAD KURTARDI
25.06.2021 10:30
SİVAS'ta 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen manda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
SİVAS'ta 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen manda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Merkeze bağlı Hasbey köyünde su borusunun patlamasıyla oluşan ve yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya Bünyamin Kaya'ya ait manda düştü. Düşen mandayı fark edenler durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Köye iş makinesi yönlendirildi. Kuyunun derin olması nedeniyle iş makinesiyle mandaya ulaşamayan ekipler AFAD'dan yardım istedi. AFAD görevlisi halat yardımıyla indiği kuyuda mandayı ipe bağladı. Manda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibi Kaya'ya teslim edildi.
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