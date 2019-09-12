Son Dakika Haberleri: 12 milyar dolarlık petrokimya yatırımı
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12 milyar dolarlık petrokimya yatırımı

1 saat önce

Sasa Polyester, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırımla entegre petrokimya tesisleri ve tesislerin kullanacağı bir liman kuracak.

12 milyar dolarlık petrokimya yatırımı, System.String[]

Sasa Polyester, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırımla entegre petrokimya tesisleri ve tesislerin kullanacağı bir liman kuracak.

Sasa Polyester, Yumurtalık, Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:30 
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