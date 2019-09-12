12 milyar dolarlık petrokimya yatırımı
1 saat önce
Sasa Polyester, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırımla entegre petrokimya tesisleri ve tesislerin kullanacağı bir liman kuracak.
Sasa Polyester, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırımla entegre petrokimya tesisleri ve tesislerin kullanacağı bir liman kuracak.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:30
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