Sinan Oğan'dan 12 milyon TL'lik arabaya bindiği iddialarına yanıt! Gündeme getiren isme meydan okudu - Son Dakika

Sinan Oğan'dan 12 milyon TL'lik arabaya bindiği iddialarına yanıt! Gündeme getiren isme meydan okudu

Son Güncelleme: 20.09.2023 14:52

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını öne sürdü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları kesin bir dille reddeden Oğan, ''Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım'' dedi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın 12 milyon liralık arabaya binmeye başladığını öne sürdü. Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Sinan Oğan ise haberleri kesin bir dille yalanlayarak Deniz Zeyrek'e ilginç bir teklifte bulundu.

"O FİYATLARDAYSA HEMEN SATABİLİRİM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. El araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

İşte Oğan'ın o paylaşımı;

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Son Dakika Medya Sinan Oğan'dan 12 milyon TL'lik arabaya bindiği iddialarına yanıt! Gündeme getiren isme meydan okudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan'dan 12 milyon TL'lik arabaya bindiği iddialarına yanıt! Gündeme getiren isme meydan okudu - Son Dakika
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