12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler - Son Dakika
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12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler

07.05.2022 20:02
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler

Antalya'da 12'nci katın balkonundan 11'inci katın balkonuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından 42 metre uzunluğundaki merdiven ile kurtarıldı.

Antalya'da 12'nci katın balkonundan 11'inci katın balkonuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından 42 metre uzunluğundaki merdiven ile kurtarıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 sokak üzerinde bir sitede bulunan 13 katlı binanın 12'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede oturan Erdoğan Atalay, kendisine ait kedisinin balkonda olmadığını fark etti. Atalay bir süre sonra kedinin alt katın balkonundan sesinin geldiğini fark etti. Aşağı inerek daire kapısının ziline basan şahıs bir cevap alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerin gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede dairede oturan vatandaşların il dışında olduğunu tespit etti.

42 metre uzunluğuna merdiven geldi

Bunun üzerine durum Antalya Büyükşehir İtfaiye merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler 42 metre uzunlukta itfaiye merdiveni ile 30 metre yüksekliğe çıkarak mahsur kalan kediyi balkondan kafese katarak aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise o anları film izler gibi meraklı gözler ile izledi.

Kafese konan kedi sahibine teslim edildi. Kedisine kavuşan adamın oldukça mutlu olduğu gözlendi. Ekiplere teşekkür eden Erdoğan Atalay, "12. kattan 11. kata düştü. Komşu evde yoktu. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da geldi kurtardı. 3 yıldır benimle yaşıyor" dedi. - ANTALYA

12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler

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Antalya, İtfaiye, kedi, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler - Son Dakika
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