12'nci kattan 11'inci kata düşen 'Miço' itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'da, 12'nci katta sandalye üstünde duran ve kuşlara bakan 'Miço' isimli kedi, 11'inci katın balkonuna düştü. Miço, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 sokak üzerinde yer alan 13 katlı apartmanın 12'nci katında meydana geldi. Kedisinin düştüğünü gören Erdoğan Atalay, hemen aşağı kat komşusunun ziline bastı. Komşusunun evde olmadığını anlayan ve aramalarına cevap alamayan Atalay, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 42 metrelik merdivenli araçlarıyla 30 metre yükseklikteki 11'inci kata çıktı. İtfaiye eri, balkona düşen kediyi ahşap pusete alarak sahibine teslim etti. Kedisi Miço'yu alan Erdoğan Atalay, büyük sevinç yaşadı.

'İTFAİYE CANA CAN KATTI'

Miço'nun sahibi Erdoğan Atalay, itfaiye ekiplerinin cana can kattığını söyledi. Atalay, "Kuşlara bakarken 12'nci kattan 11'inci katın balkonuna düştü. Ev sahibi de evde olmayınca ve ulaşamayınca itfaiyeyi aradık. Geldiler ve kedimizi kurtardılar sağ olsunlar" dedi.