Son Dakika Haberleri: 12'nci kattan düşen 4 yaşındaki başak cemre öldü
Son Dakika Güncel Haber

12'nci kattan düşen 4 yaşındaki başak cemre öldü

17 dakika önce

ADANA'da, apartmanın 12'nci kattaki dairelerinde oynarken dengesini kaybedip, pencereden düşen Başak Cemre Kuru (4), hayatını kaybetti.

12'nci kattan düşen 4 yaşındaki başak cemre öldü, System.String[]

ADANA'da, apartmanın 12'nci kattaki dairelerinde oynarken dengesini kaybedip, pencereden düşen Başak Cemre Kuru (4), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi. Apartmanın 12'nci katındaki daire oturan Kuru ailesinin kızları Başak Cemre, iddiaya göre uyuması için bırakıldığı yatağında zıplayıp, oynamaya başladı. Yatağında oyun oynarken dengesini kaybeden minik Başak Cemre, pencereden düştü. Ailesi tarafından otomobil ile Şehir Hastanesi'ne götürülen minik kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başak Cemre Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar
Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi Ekrem İmamoğlu'ndan "Biz tatil yapmadık" afişiyle tepki çeken belediye başkanına destek Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 08:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12'nci kattan düşen 4 yaşındaki başak cemre öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]