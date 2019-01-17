12'nci Kattan Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Kartal'da bir inşaat işçisi 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.





Kartal'da bir inşaat işçisi 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Kordonboyu Mahallesi Işıl Sokak üzerindeki inşaatta alçı ustası olarak çalışan 4 çocuk babası Yusuf Özkök (33), çalışırken 12'nci kattan asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asansör sepetinin üstüne düşen Özkök'ün hayatını kaybettiği belirledi. Özkök'ün cenazesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat işçisi Özkök'ün çalışma arkadaşları "Düştüğü an hayatını kaybetmiş" dedi. Olaya ilişkin polisin soruşturması sürüyor.



Görüntü dökümü:



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-İnşaatın dış görüntüsü



-Diğer işçilerden görüntü



-Arkadaşı ile röp



-Özkök'ün fotoğrafı - İstanbul

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