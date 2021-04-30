12'nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik ödülü - Son Dakika

Anatolia Turizm Akademi'nin düzenlediği "Covid-19 ve Turizm" konulu 12'nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda, yetişkinler kategorisinde birinciliği İran'dan Efat Amjadeipoor kazanırken, gençler kategorisinde birinciliği Türkiye'den Eren Göncüler kazandı.

Anatolia Turizm Akademisi tarafından Er Yatırım'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 12'nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma, dünya genelinde alanındaki tek karikatür yarışması olarak biliniyor. Bu yılki teması "Covid-19 ve Turizm" olan ve 64 ülkeden katılım sağlayan 704 sanatçının bin 324 karikatür gönderdiği yarışmada, yetişkinler kategorisinde birinciliği İran'dan Efat Amjadeipoor kazanırken, gençler kategorisinde birinciliği Türkiye'den Eren Göncüler kazandı.

EN ÇOK BAŞVURU RUSYA FEDERASYONU'NDAN

'Gençler' ve 'Yetişkinler' olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada; Gençler kategorisine 186 sanatçı 242 eser ile katılırken, Yetişkinler kategorisinde 519 sanatçı bin 80 eser gönderdi. Yarışmaya en fazla katılım Rusya Federasyonu'ndan oldu. Rusya'dan 182 sanatçı 244 eser ile yarışmaya katılırken, bu ülkeyi 100 sanatçı ve 174 eser ile Türkiye izledi.

Sırasıyla en fazla eser gönderen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"90 sanatçı ve 190 eser ile İran, 31 sanatçı ve 61 eser ile Sırbistan, 29 sanatçı ve 59 eser ile Endonezya, 23 sanatçı ve 39 eser ile Özbekistan, 19 sanatçı ve 40 eser ile Ukrayna, 18 sanatçı ve 49 eser ile Çin, 16 sanatçı ve 32 eser ile Hindistan, 10 sanatçı ve 27 eser ile Belçika, 10 sanatçı ve 23 eser ile İtalya, 9 sanatçı ve 16 eser ile Romanya."

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ İKİ AYRI JÜRİ İLE BELİRLENDİ

12'nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nde ödül alacak eserler, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki aşamalı bir seçim süreci ile belirlendi. Ön Değerlendirme ve Final Değerlendirme Seçici Kurullarında yer alan 18 jüri üyesi bu amaçla görev yaptılar. Seçici kurullar, ocak ve şubat aylarında yapılan değerlendirmeler ile dereceye giren eserleri belirlediler.

YETİŞKİNLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ İRAN'DAN EFAT AMDADİPOOR

17 yaş ve üstü 517 karikatür sanatçının bin 81 eser gönderdiği Yetişkinler Kategorisinde toplam dört ödül sahiplerini buldu. Yetişkinler kategorisinde birinciliği İran'dan Efat Amjadipoor kazanırken, diğer İranlı karikatür sanatçısı Ali Rastroo ikincilik ve Belçika'dan Stefaan Provijn üçüncülük ödüllerinin sahipleri oldular. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına verilen Özel Ödülü de İran'dan Javad Takjoo kazandı.

GENÇLER KATEGORİSİNDE EREN GÖNCÜLER BİRİNCİ OLDU

Yarışmaya 16 yaş ve altı karikatürcüler de eserleri ile katılabiliyor. Gençler kategorisinde 186 sanatçı 242 eser ile yarışmaya katılırken, bu kategoride Türkiye'den Eren Göncüler birincilik ödülünü kazandı. Rusya Federasyonu'ndun Kirill Usachev ikincilik, İrem Satır ise üçüncülük ödülüne layık bulundular.

BEŞ YILDIZLI KARİKATÜR YARIŞMASI

Yarışmaya 2013 yılından bugüne ana sponsor olarak destek veren Er Yatırım'ın Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, "Pandeminin yarattığı bu olumsuz iklim ortamı, turizm gibi kaygan bir zeminde hizmet veren işletme yöneticilerine risk yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı. Özellikle mevsimlik işletmelerden yapısal olarak farklı olan şehir otelleri, bu krizi daha kolay atlatmak için çaba gösteriyorlar. Herhangi bir yönetim planına sahip olmayan ya da bunu sağlayacak yetkinliklere sahip olmayan yöneticiler, diğer krizlerde olduğu gibi koronavirüs salgınından da çıkmakta zorlandılar. Bu sürecin yönetilmesinde doğal olarak devletin çeşitli maddi desteği de son derece önemli oldu. Örneğin, "kısa çalışma ödeneği" gibi. Otel yöneticileri ayrıca, mevcut çalışan sayısını azaltmak, ücretli-ücretsiz izne çıkarmak gibi insan kaynakları uygulamaları ile halen bu krizi atlatmaya çalışmaktadırlar. Kriz sektörün tüm kesimlerinde, düşük gelir yanında, düşük moral ve daha az sosyal farkındalığa da sebep oldu" diyerek turizm sektöründe yaşanan durumu özetledi.

Çelikkanat, bu süreçte ortamına biraz mizah katmak amacıyla düzenlenen 12'nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın teması 'Covid-19 ve Turizm' olarak belirlendiğini söyleyerek, "Bilindiği gibi Er Yatırım Ailesi olarak, 2013 yılından buyana Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'na ana sponsor olarak destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız. Ülkenin pek çok sektörüne etki eden ve önemli iş desteği sağlayan Er Yatırım Turizm ve İnşaat A.Ş; 2012 yılında markalı şehir otelleri yatırımcısı olarak turizm alanına adım atmış ve bulundukları bölgelerde istihdam ve ekonomik kaynak yaratma yanında, sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal katkı sağlamayı da amaçlamaktadır" diye konuştu.

Yarışmanın koordinatörü Anatolia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak ise, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın on iki yıldır düzenlendiğini ve her yıl belirlenen yeni temalarla turizm sektörünün bazı alanlarına dikkatlerin çekilmesinin amaçlandığını ifade ederek, bu yarışma ile aynı zamanda Türkiye'nin yurtdışında sanatsal tanıtımına katkıda bulunmayı ve Türk turizmi adına uluslararası alanda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

ÖDÜL TÖRENİ İSTANBUL'DA

12'nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın ve kovid-19 salgını dolayısıyla yapılamayan 11'inci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın ödül törenlerinin, pandeminin gelişimine bağlı olarak Ekim veya Kasım aylarında İstanbul'da, Four Points by Sheraton Kağıthane Oteli'nde yapılacağı bildirildi.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın resmi internet sayfası http://tourismcartoon.org üzerinden erişilebilir.