12 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
00:40 Esra Erol'da
02:40 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
03:35 Seviyor Sevmiyor
04:50 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Kardeş Payı
18:00 Kardeş Payı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Moana
22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı