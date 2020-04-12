12 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Zümrüdüanka
01:00 Zümrüdüanka
03:00 Temizlik Benim İşim
03:00 Aşk Yeniden
04:00 Kadın
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Şevkat Yerimdar
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:45 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mucize Doktor
20:00 Türk İşi Dondurma
22:45 Aşk Olsun
22:45 Tolgshow