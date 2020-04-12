12 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

00:30 Galip Derviş

01:15 Dudullu Postası

01:45 Son Silah

02:15 Poyraz Karayel

02:30 Gelinim Mutfakta

03:15 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

05:15 Akasya Durağı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:45 Akasya Durağı

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çarkıfelek

17:00 Hayat Tamircisi

17:00 Umudumuz Şaban

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Umudumuz Şaban

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

21:45 Son Silah

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Son Silah