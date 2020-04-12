12 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:22 Güzel Köylü

01:30 Kiralık Aşk

03:30 Tülin Şahin ile Moda

03:30 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş

05:20 Güzel Köylü

07:30 Çilek Kokusu

09:45 Boşver Arkadaş

10:00 Ruhun Doysun

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

11:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Jet Sosyete

14:30 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

16:30 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Madagaskar Penguenleri

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

21:45 Madagaskar Penguenleri

22:45 Güzel Köylü

23:30 Güzel Köylü