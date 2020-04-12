12 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:15 Doya Doya Moda
04:00 8x8
04:15 Survivor Panorama 2020
05:15 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Olanlar Oldu
10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
12:15 El Değmemiş Aşk
13:00 Hastanede Hayat
13:45 Bir Baba Hindu
14:00 El Değmemiş Aşk
16:00 Survivor Panorama 2020
16:00 Survivor Panorama Hafta Sonu
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler