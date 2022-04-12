12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 V. Karagümrük - Kasımpaşa

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Trio

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Altay - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Fenerbahçe - Göztepe

15:00 A. Alanyaspor- FTA Antalyaspor

15:30 Galatasaray - ÖK Y.Malatyaspor

16:00 A. Demirspor - Altay

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası