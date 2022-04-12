Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 V. Karagümrük - Kasımpaşa
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Trio
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Altay - Fenerbahçe
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Fenerbahçe - Göztepe
15:00 A. Alanyaspor- FTA Antalyaspor
15:30 Galatasaray - ÖK Y.Malatyaspor
16:00 A. Demirspor - Altay
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika