12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.04.2022 06:42
12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Nisan 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 V. Karagümrük - Kasımpaşa

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Trio

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Altay - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Fenerbahçe - Göztepe

15:00 A. Alanyaspor- FTA Antalyaspor

15:30 Galatasaray - ÖK Y.Malatyaspor

16:00 A. Demirspor - Altay

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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