12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Bisiklet: Amstel Gold Race

00:55 Haberler

01:00 Snooker: World Grand Prix

02:30 Bisiklet: Amstel Gold Race

04:00 Snooker: Londra Masters

06:00 Türkiye Bisiklet Turu

07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race

08:00 Snooker: Londra Masters

09:30 Türkiye Bisiklet Turu

10:15 Bisiklet: Amstel Gold Race

11:00 Tırmanış Dünya Kupası

12:00 Türkiye Bisiklet Turu

13:00 Türkiye Bisiklet Turu

14:50 Bisiklet: Sicilya Turu

16:30 Türkiye Bisiklet Turu

17:30 Bisiklet: Sicilya Turu

18:25 Haberler

18:30 Cycling Show

19:00 Judo Show

20:00 The Minute

20:05 Haberler

20:10 Snooker: Londra Masters

21:30 Formula E

22:30 Türkiye Bisiklet Turu

23:15 Bisiklet: Sicilya Turu

23:55 Haberler