Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Bisiklet: Amstel Gold Race
00:55 Haberler
01:00 Snooker: World Grand Prix
02:30 Bisiklet: Amstel Gold Race
04:00 Snooker: Londra Masters
06:00 Türkiye Bisiklet Turu
07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race
08:00 Snooker: Londra Masters
09:30 Türkiye Bisiklet Turu
10:15 Bisiklet: Amstel Gold Race
11:00 Tırmanış Dünya Kupası
12:00 Türkiye Bisiklet Turu
13:00 Türkiye Bisiklet Turu
14:50 Bisiklet: Sicilya Turu
16:30 Türkiye Bisiklet Turu
17:30 Bisiklet: Sicilya Turu
18:25 Haberler
18:30 Cycling Show
19:00 Judo Show
20:00 The Minute
20:05 Haberler
20:10 Snooker: Londra Masters
21:30 Formula E
22:30 Türkiye Bisiklet Turu
23:15 Bisiklet: Sicilya Turu
23:55 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika