12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

12.04.2022 06:42
12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

12 Nisan 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Bisiklet: Amstel Gold Race

00:55 Haberler

01:00 Snooker: World Grand Prix

02:30 Bisiklet: Amstel Gold Race

04:00 Snooker: Londra Masters

06:00 Türkiye Bisiklet Turu

07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race

08:00 Snooker: Londra Masters

09:30 Türkiye Bisiklet Turu

10:15 Bisiklet: Amstel Gold Race

11:00 Tırmanış Dünya Kupası

12:00 Türkiye Bisiklet Turu

13:00 Türkiye Bisiklet Turu

14:50 Bisiklet: Sicilya Turu

16:30 Türkiye Bisiklet Turu

17:30 Bisiklet: Sicilya Turu

18:25 Haberler

18:30 Cycling Show

19:00 Judo Show

20:00 The Minute

20:05 Haberler

20:10 Snooker: Londra Masters

21:30 Formula E

22:30 Türkiye Bisiklet Turu

23:15 Bisiklet: Sicilya Turu

23:55 Haberler

YORUMLAR
500
11 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 11 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 10 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 10 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

Grand Prix, Eurosport, Haberler, Bisiklet, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:27 Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı
00:25 Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında saldırıya uğradı!
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 06:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: 12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement