12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!

"Gergin (Gülerek) - Winner"

Çalıştırdığı en iyi 12 ismi saydı

"EuroLeague'den Sarp'ın yedek kulübesinde olması nedeniyle uyarı aldık"

"Sarp ile sürekli oyun oynuyoruz, her akşam bir film izliyoruz, satranç oynuyoruz"

Hangi maçları unutamıyor?

2013/2014 sezonundaki Fenerbahçe serisi: "O maçı hafızamdan silmişim (Gülerek)"

"Şu anda eksik olan şampiyonluk, EuroLeague şampiyonluğu"

Ergin Ataman ve Sarp seçti: NBA'de sezonun en iyi ilk beşi

Tek Soru Tek Cevap: Galatasaray ? "Kalbim ve Başkanlık"

Gran Canaria deplasmanı sezonun en heyecanlı maçıydı, finalde bile daha rahattık"

"Micov o basketi attıktan sonra kazanacağımıza inandım"

"Üst üste 2 sene favori olmayan takımlarla şampiyon olmam, favori takımları önlem almaya itti"

"Yeni sezon başlayana kadar ligin oynanmasına izin verilmezse, o zaman da herkesin hakkının teslim edilmesi gerekiyor"

"Larkin, Singleton, Anderson, Beaubois ve Peters ABD'ye gitti"

"Tesislerimizi 12.00 ile 15.00 arası açıyoruz ve isteyen oyuncularımız her gün orada bir ya da 2 antrenörle çalışıyor"

"EuroLeague'de herkes sezonun tamamlanmasını istiyor"

"EuroLeague'in bıraktığımız noktada, yani normal bir lig ve play-off şeklinde devam etme şansını çok görmüyorum"

"Futbolda da seyircili oynanmasını ve turnuvanın aynı şekilde devam etmesini mümkün görmüyorum"