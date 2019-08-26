"12 Numaralı Adam" Ayvalık'ta sahnelendi

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "12 Numaralı Adam" isimli tek kişilik oyununu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahneledi.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu çok sayıda sanatsever izledi.

Köstendil, sergilediği başarılı performansı ile oyun sonunda ayakta alkışlandı. Köstendil, oyun sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Oyun öncesinde açıklamalarda bulunan Köstendil, oyunun çizgilerin dışına çıkma ile ilgili yaşanılanları anlattığını söyledi.

Sahnede, futbol sahalarında kalecilik yapan sporcunun gözünden hayata baktıklarını anlatan Köstendil, "Taraftarla seyirciyle dertleşmesini dinliyoruz. Açıkçası daha önce çalışmış olduğum yerden, kendi bildiğim yerden bazı şeyleri seyirciyle paylaşıyorum." dedi.

Oyunu Türkiye'de Bursa'dan sonra ikinci kez Ayvalık'ta sahnelediğini belirten Köstendil, şunları söyledi:

"Türkiye'den önce dünya genelinde 34 şehirde bu oyunu sergilemiştik. Bursa'dan sonra bugünde Ayvalık'ta oyunumuzu sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu turne kapsamında önümüzde 9 ayrı şehrimiz de daha oyunumuzu tiyatroseverlerle buluşturacağız. Oyunumuz hakkında olumlu tepkiler alıyoruz. Beğeniliyor ki bugün 36. şehirdeyiz. İnşallah bir rekor kıracak ve hem ülkemizde hem de dünyada gidilmedik yer bırakmamaya çalışacağız. Daha doğrusu gidebilme ihtimalimizin olduğu bütün şehirlere gideceğiz. Biz kafamızda 112 gösterim olarak planladık ama inşallah bunu başarabiliriz."