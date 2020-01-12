12 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Yarından Sonra
02:40 Aşk ve Mavi
05:10 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Hercai
15:45 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
22:10 Kardeşim Benim 2