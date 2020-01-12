12 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 12 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

12 Ocak 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

01:00 Lig Arası

03:00 Maç Saati

04:45 Maç Saati

06:30 Maç Saati

08:15 Maç Saati

10:00 Lig Arası

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

15:00 İlk Yarının Golleri

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

16:00 Lig Arası

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 İlk Yarının Golleri

19:00 Taraftar

20:00 Lig Arası

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Futbolun Şehirleri

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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