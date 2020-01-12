12 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Kızak

01:00 Wrc

01:30 Haberler

01:35 Kayakla Atlama

02:30 Biatlon

03:30 Biatlon

04:30 Wrc

05:00 Serbest Kayak

06:00 Kayaklı Koşu

07:00 Kuzey Kombine

08:00 Tenis

09:00 Tenis

11:00 Alp Disiplini

12:25 Alp Disiplini

13:30 Kuzey Kombine

14:30 Biatlon

15:25 Alp Disiplini

16:30 Biatlon

17:15 Kayakla Atlama

18:20 Kayakla Atlama

20:15 Alp Disiplini

21:30 Haberler

21:35 Kuzey Kombine

22:00 Kuzey Kombine

22:45 Tenis