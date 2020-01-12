12 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kadın
02:45 Aşk Yeniden
04:30 Şevkat Yerimdar
05:45 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
16:30 Bizim İçin Şampiyon
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım