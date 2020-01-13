12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

12 Ocak 2020 Haberleri

15 dakika önce

12 Ocak 2020 Manşet Haberleri.

12 Ocak 2020 Haberleri, System.String[]

Kasım Süleymani, Metin Şentürk, İngiltere, Juventus, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:18 
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