12 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Jurassic World

03:30 Kuzey Güney

05:15 Müzik Arası

06:30 Arda'nın Mutfağı

07:30 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

15:45 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

23:45 Efsane