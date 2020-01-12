12 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 12 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

12 Ocak 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

12 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Jurassic World

03:30 Kuzey Güney

05:15 Müzik Arası

06:30 Arda'nın Mutfağı

07:30 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

15:45 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

23:45 Efsane

Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı
FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı

Son Dakika Haberleri
07:18 Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi - Son Dakika Haber
07:18 Sarıyer'de ters yönde giden alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı - Son Dakika Haber
06:45 12 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 12 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:29 Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Son Dakika Haber
00:25 İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 07:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]