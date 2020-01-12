12 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB
01:30 Manchester United - Norwich City
03:15 2019 Derleme
05:00 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:25 2019 Derleme
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İngiltere Premier Lig Özetler
08:25 2019 Derleme
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 İngiltere Premier Lig Özetler
10:25 2019 Derleme
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Haftasonu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
18:00 İngiltere Premier Lig Özetler
18:25 2019 Derleme
19:00 Spor Hafta Sonu
21:30 Spor Bülteni
22:00 Stadyum