12 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB

01:30 Manchester United - Norwich City

03:15 2019 Derleme

05:00 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:25 2019 Derleme

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İngiltere Premier Lig Özetler

08:25 2019 Derleme

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 İngiltere Premier Lig Özetler

10:25 2019 Derleme

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Haftasonu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Avrupa Stüdyosu

17:00 Spor Bülteni

18:00 İngiltere Premier Lig Özetler

18:25 2019 Derleme

19:00 Spor Hafta Sonu

21:30 Spor Bülteni

22:00 Stadyum