12 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Tutunamayanlar

02:35 Vuslat

04:35 Ömür Dediğin

05:05 Küçük Hanımefendi

06:30 Beni Böyle Sev

09:00 1'de Bugün

09:10 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14:05 1'de Bugün

14:15 Zaman Matinesi

15:15 Tutunamayanlar

17:00 Tozkoparan

20:00 Şampiyon