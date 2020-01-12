12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı
1 saat önce
12 Ocak 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Rehber
02:00 Kelime Oyunu
03:30 Müzik
04:00 Sen de Yap
05:00 Çok Gezenti
06:00 Şöhretin Bedeli
07:00 Kader Bağları
08:45 Çocuklar Duymasın
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:30 Küçük Ağa
16:45 Sen de Yap
18:00 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Şeref Meselesi
23:30 Son Silah
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