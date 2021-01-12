12 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

12.01.2021 06:42
12 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

12 Ocak 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Babam Çok Değişti

02:15 Malikanede Cinayet

03:15 Gelinim Mutfakta

03:30 5N 1K

04:15 Küçük Ağa

05:15 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı

20:00 Hekimoğlu

23:45 Beceriksiz Katil

12 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
12 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

Galatasaray, Malatyaspor, Atv, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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