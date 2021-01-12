Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:40 Almanya Bundesliga Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Gündem Futbol
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Adana Demirspor - Menemenspor
19:55 Hava Durumu
20:00 Futbol Anadolu
21:00 Stadyum
21:30 Avrupa'dan Futbol
22:40 Milan - Torino
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika