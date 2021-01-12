12 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Kırmızı Oda

01:30 Survivor Ekstra

01:50 Doya Doya Moda

01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

02:30 Doya Doya Moda

04:00 Para Bende

04:30 Survivor Panorama

05:00 8x8

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler