Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:25 Haberler
01:30 Rally Raid
02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Tenis: ATP 250
05:00 Snooker: Londra Masters
07:00 Rally Raid
08:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Snooker: Londra Masters
10:30 Rally Raid
11:30 Tenis: ATP 250
13:30 Artistik Buz Pateni Avr. Şamp.
16:30 Biatlon Dünya Kupası
17:45 Snooker: Londra Masters
19:30 Eurosport Winter Pass
20:00 Olimpiyat Hikayeleri
20:10 On Edge
20:40 The Tech Race
20:45 Snooker: Londra Masters
21:40 Haberler
21:45 Snooker: Londra Masters
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ocak 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika