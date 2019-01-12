12 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Mehmet Aurelio
: "Medipol Başakşehir
böyle devam ederse şampiyon olur"
" Fenerbahçe
'ye başarılar diliyorum"
" Trabzonspor
'da çok yetenekli oyuncular var"
"Milli takıma başarılar diliyorum"
(ÖZEL) Celta Vigo
Pazarlama Direktörü Salvador: "Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"
"Burada İspanya
ve Celta Vigo'yu temsil etmek büyük keyif"
"Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"
"Türkiye
Ligi Avrupa
'nın üst düzey liglerinden"
"Celta Vigo'yu markalaştırmaya çalışıyoruz"
"Transferler, İspanya pazarına açılmak için iyi olabilir"
BEŞİKTAŞ
15.00 Siyah beyazlı takım, Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth
ile hazırlık maçı oynayacak.
GALATASARAY
17.00 Sarı kırmızılılar, devre arası hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig
ile özel maçta karşılaşacak.
FENERBAHÇE
12.00 BB Erzurumspor
maçında tribünden düşerek yaralanan Sarı lacivertli taraftar Soner Ergen taburcu olacak.
TRABZONSPOR
Devre arası kamp çalışmalarının Antalya
etabını tamamlayan bordo mavililer Trabzon'a dönecek.
FUTBOL ENDÜSTRİSİ FORUM VE FUARI
10.00 Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) desteğiyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı devam edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.00 Sampdoria
- Milan
(Hakan Çalhanoğlu
)
VOLEYBOL- Vestel
Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş
- Fenerbahçe OPET
Efeler Ligi
14.00 Arhavi
Bld. - İstanbul
BBSK
14.00 Tokat
Bld. Plevne - Arkas Spor
16.00 Ziraat Bankası
- Maliye
Piyango
17.00 İkbal Afyon
Bld. Yüntaş - İnegöl
Bld.
17.00 Fenerbahçe - Halkbank
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Gaziantep
Basketbol - Galatasaray
15.15 Tofaş
- Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Türk Telekom
- Banvit
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana
Basketbol - İzmit
Belediyespor
14.00 Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Samsun Canik
Belediye
14.00 Çukurova
Basketbol - Bellona Kayseri
Basketbol