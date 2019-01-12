Son Dakika Haberleri: 12 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi

12 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Mehmet Aurelio: "Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur""Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum""Trabzonspor'da çok yetenekli oyuncular var""Milli takıma başarılar diliyorum"(ÖZEL) Celta Vigo Pazarlama Direktörü Salvador: "Okay ve Emre'den beklentimiz büyük""Burada İspanya ve...

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(ÖZEL) Mehmet Aurelio: "Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur"

" Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum"

" Trabzonspor'da çok yetenekli oyuncular var"

"Milli takıma başarılar diliyorum"

(ÖZEL) Celta Vigo Pazarlama Direktörü Salvador: "Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"

"Burada İspanya ve Celta Vigo'yu temsil etmek büyük keyif"

"Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"

"Türkiye Ligi Avrupa'nın üst düzey liglerinden"

"Celta Vigo'yu markalaştırmaya çalışıyoruz"

"Transferler, İspanya pazarına açılmak için iyi olabilir"

BEŞİKTAŞ

15.00 Siyah beyazlı takım, Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile hazırlık maçı oynayacak.

GALATASARAY

17.00 Sarı kırmızılılar, devre arası hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.

FENERBAHÇE

12.00 BB Erzurumspor maçında tribünden düşerek yaralanan Sarı lacivertli taraftar Soner Ergen taburcu olacak.

TRABZONSPOR

Devre arası kamp çalışmalarının Antalya etabını tamamlayan bordo mavililer Trabzon'a dönecek.

FUTBOL ENDÜSTRİSİ FORUM VE FUARI 

10.00 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

VOLEYBOL-

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Fenerbahçe OPET

Efeler Ligi

14.00 Arhavi Bld. - İstanbul BBSK

14.00 Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor

16.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.

17.00 Fenerbahçe - Halkbank

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray

15.15 Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan

17.30 Türk Telekom - Banvit

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - İzmit Belediyespor

14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Samsun Canik Belediye

14.00 Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Mehmet Aurelio, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor
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