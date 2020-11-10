12 öğretmen Atatürk'ün sesini kullanarak "Tekeler köyü Zeybeği" türküsü eşliğinde klip hazırladı - Son Dakika

Öğretmenlerin zeybek oynaması VAN - Van 'ın Erciş ilçesinde şehir merkezine 30 km uzaklıkta Tekler Mahallesinde bulunan. Tekler üzümlü orta okulunda görev yapan 12 öğretmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Atatürk'ün de sesini kullanarak, Tekeler Köyü zeybeği türküsü eşliğinde zeybek oynayarak klip hazırladılar.

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