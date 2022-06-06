12 pitbul cinsi köpek bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yasaklı ırk olan 12 adet pitbul köpek bulundu.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seçkin Sokak üzerinde bulunan bir adreste yasaklı köpek olduğu ihbarını alan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, metruk binada arama yaptı. Yapılan aramalarda 8 adet yasaklı ırk sayılan pitbul yavrusu ile 4 adet pitbul cinsi köpek bulundu. Toplam 12 yasaklı köpek, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Molu Geçici Köpek Bakımevine taşındı.

Polis; yasaklı köpeklerin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. - KAYSERİ