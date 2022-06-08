12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika
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12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek

08.06.2022 15:26
12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "12 Punto 2022", 19-26 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "12 Punto 2022", 19-26 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılımıyla 3 ayrı platformda gerçekleştirilecek etkinlik, dünya sinemasının önde gelen isimlerini buluşturacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu etkinlik, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından sinema profesyonellerini ağırlayacak.

Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere, Katar, Bosna Hersek, Filistin, İsveç, ABD, Bulgaristan, İsrail, Azerbaycan, Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye'den sinemacılar 12 Punto 2022'de bir araya gelecek.

Etkinlik kapsamında dünya sinema endüstrisinin önemli kuruluşlarının yöneticilerinin yer aldığı ustalık sınıfı atölyeleri, paneller ve sunumlar İstanbul Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

12 Punto 2022'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak etkinliklerde, TRT ortak yapımı ödüllü uluslararası filmlerin gösterimlerinin yanı sıra filmlerin yönetmenleri ve yapımcılarıyla söyleşiler de düzenlenecek.

Ödüller 26 Haziran'da sahiplerini bulacak

Uluslararası jüri üyelerinin 12 finalist proje arasından seçeceği 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü", 6 projeye ise "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödüller 26 Haziran akşamı gerçekleştirilecek kapanış ve ödül töreninde sahiplerini bulacak. Ödül töreninde ayrıca bu yıl 3'üncü kez verilecek "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

12 Punto 2022 kapsamında "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri, senaryolarını Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle birlikte geliştirecek.

Yönetmenlik, yapımcılık, senaryo yazarlığı, pazarlama, festivaller, dağıtım, animasyon, film fonları gibi sinema sektörünün her alanına ve bir filmin yapım sürecindeki önemli aşamalara değinen etkinliklere dair detaylar "www.trt12punto.com" adresinde duyurulacak.

YORUMLAR
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'3. Benim Eserim Senaryo Yarışması'nı kazananlar açıklandı '3. Benim Eserim Senaryo Yarışması'nı kazananlar açıklandı
Kaynak: AA

Yönetmen, İstanbul, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika
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